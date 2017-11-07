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“Минус блиндаж, один куснул пирожок от снайпера и 11 звездей”, - волонтер ВСУ рассказала о тяжелых потерях террористов “Л/ДНР”
В последние несколько дней на фронте в Донбассе в очередной раз обострилась ситуация: практически по всей линии фронта боевики непризнанных “республик” усилили обстрелы и увеличили калибр оружия. Как сообщает волонтер ВСУ Ксения Быкова, несмотря на обострение, бойцы АТО контролируют ситуацию и ликвидируют большое число террористов, пишет “Диалог.UA”.
Так, ночью 4 ноября защитники Украины уничтожили блиндаж оккупантов. “Ладно, не буду томить: минус блиндаж и так, по мелочи, один куснул пирожок от снайпера”, - написала Быкова.
Она рекомендовала не паниковать после сообщений о “замесе” на фронте и ждать хороших новостей. 6 ноября стало известно, что бойцы АТО ответили на провокации наемников. В итоге “защитники русскоговорящих” потеряли 11 человек убитыми.
Ранее стало известно, что во время боя под Донецком наемники потеряли почти 30 человек. Россияне во время переговоров не скрывают огромное число раненых и убитых: грузы “200” и “300” исчисляются десятками.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, террористы
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