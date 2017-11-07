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Последствия обстрела Донецка ужасны
Уточняя сообщения об обстрелах в городе Донецке и его окрестностях, команда СММ ОБСЕ посетила множество объектов в Киевском районе города, а также Донецкую фильтровальную станцию в Ясиноватой и Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию. Об этом говорится в сообщении миссии.
«В Киевском районе Донецка наблюдатели СММ провели оценку семи мест огневого поражения. Миссия получила информацию о двух мужчинах, которые были ранены. Все результаты работы и наблюдения СММ ОБСЕ будут включены в ежедневный отчет от 7 ноября», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, установлено, что применялось запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, а именно минометы и артиллерия.
На территории Донецкой фильтровальной станции наблюдатели зафиксировали четыре места огневого поражения. В одном из этих мест была повреждена изоляция хлоропровода. Остальные были обнаружены в 70–80 метрах от здания, в котором хранятся тонны хлора. Станция по-прежнему функционирует.
Наблюдатели также посетили участок местности возле Верхнекальмиусской фильтровальной станции, где расположен резервуар, и зафиксировали место огневого поражения. По их оценке, оно образовалось вследствие разрыва снаряда калибром 122 мм на расстоянии около 600 метров от резервуара, в котором хранятся 250 тонн хлора.
Наблюдатели также были в Петровском районе, где, по предварительным данным, погиб один ребенок и еще двое детей получили ранения в результате инцидента с неразорвавшимся снарядом.
«Эти трагические события, которые по понятным причинам всколыхнули волну негодования и гнева среди многострадального населения Донецкой и Луганской областей, лишь подчеркивают острую необходимость прекращения сторонами огня. В соответствии с взятыми на себя в Минске обязательствами, стороны должны отвести тяжелое вооружение, развести силы и средства, а также провести разминирование. Именно невыполнение сторонами данных обязательств привело к этим жертвам среди гражданского населения в Донецке», — говорится в сообщении.
Напомним, «ДНР» обвинила в обстреле, который произошел 5 ноября украинских военных. В свою очередь в штабе АТО ответили, что «не ведут обстрелов мирных зданий, где нет позиций врага».
Также штаб АТО обвинил боевиков в обстреле позиций военных у Авдеевки и Опытного.
Источник Восстановление Донбасса.
Теги: Донецк, Донбасс, последствия, обстрел
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