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Архив - Донецкая область

Сегодня будет приостановлено водоснабжение 6 городов Донетчины

07.11.2017 07:31
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Сегодня будет приостановлено водоснабжение 6 городов Донетчины

В Донецкой области 7 ноября из-за ремонтных работ на насосной станции третьего подъема Второго донецкого водопровода будет приостановлено водоснабжение шести населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«В связи с проведением ремонтных работ на насосной станции третьего подъема Второго донецкого водопровода 7 ноября с 11:00 до 14:00 будет прекращено водоснабжение из данного водопровода городов: Краматорск, Дружковка, Часов Яр, Константиновка, Торецк, пгт Новгородское», – сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Донецкая область, ремонт, водопровод, водоснабжение, насосная станция
 
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