Сегодня будет приостановлено водоснабжение 6 городов Донетчины

07.11.2017 07:31

В Донецкой области 7 ноября из-за ремонтных работ на насосной станции третьего подъема Второго донецкого водопровода будет приостановлено водоснабжение шести населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«В связи с проведением ремонтных работ на насосной станции третьего подъема Второго донецкого водопровода 7 ноября с 11:00 до 14:00 будет прекращено водоснабжение из данного водопровода городов: Краматорск, Дружковка, Часов Яр, Константиновка, Торецк, пгт Новгородское», – сказано в сообщении.