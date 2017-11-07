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Стало известно, почему российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: Тымчук рассказал, с чем связано новое военное обострение в зоне АТО

07.11.2017 09:34
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Стало известно, почему российские наемники усилили обстрелы на Донбассе: Тымчук рассказал, с чем связано новое военное обострение в зоне АТО

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук объяснил эскалацию конфликта на востоке Украины. Об этом он написал в своем блоге на сайте "Апостроф".

По его словам, очередное военное обострения на Донбассе объясняется попыткой Москвы заставить Киев отказаться от внесения в Совет безопасности ООН альтернативного проекта резолюции о миротворческой миссии. Помимо этого, он отметил, что Россия вынуждена чередовать периоды эскалации и деэскалации, поскольку на сегодняшний день не готова к полномасштабному наступлению.

"Во время любых серьезных обсуждений на международной арене вопросов, связанных с Донбассом, Россия моментально устраивает эскалацию. Кремль использует эти обострения как форму давления на Украину", - подчеркнул Тымчук.

Напомним, в воскресенье, 5 ноября, российские гибридные войска обстреляли из тяжелого вооружения Авдеевку. Военным журналистам с помощью беспилотника удалось заснять жуткую атаку города зенитно-ракетными системами "Град".



Теги: Россия, Донбасс, ООН, АТО, ВСУ, обстрелы, миротворцы, Тымчук
 
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