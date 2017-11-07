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Угроза захвата Мариуполя с моря и сухопутным путем остается актуальной
Экс-руководитель группы пограничников в секторе «М» указал на актуальность угрозы захвата Мариуполя с моря или сухопутным путем.
Генерал-майор в запасе, руководитель группы пограничной службы в секторе "М" в 2014 году Олег Медведчук заявляет, что угроза захвата оккупантами Мариуполя сухопутным путем и с высадкой десанта с Азовского моря остается актуальной. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Медведчук сказал на пресс-конференции в Киеве. «Я, как руководитель группировки пограничников в секторе «М» в АТО в то время (в 2014 году), вам со всей ответственностью хочу доказать, что Мариуполь в то время был под серьезной угрозой», - подчеркнул он.
«По той оперативной разведывательной информации, противник готовил захват Мариуполя, причем эта операция готовилась как сухопутным путем, так и с высадкой с моря. Для того, чтобы захватить Мариуполь, там была создана соответствующая сепаратистская группировка», - сообщил Медведчук.
«Я хочу вам сказать, что эта актуальность не снята и сегодня. Война продолжается, и каждый воин должен ощутить защиту государства... Он должен ощутить ту моральную поддержку, которая стоит за ним», - подчеркнул он. «Мы почувствовали, что государственная власть обратила на это внимание», - заявил Медведчук, комментируя решение Высшего специализированного суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел о пересмотре дела пограничника Сергея Колмогорова.
Как сообщал УНИАН, 6 ноября Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты Колмогорова и отправил его дело на новое судебное расследование в Приморский райсуд Мариуполя. Также Высший спецсуд освободил из-под стражи самого Колмогорова.
Председательствующий по делу судья Станислав Кравченко сообщил, что мотивы решения суд не изложил из-за нехватки времени, однако полный текст решения будет обнародован в 9.15 9 ноября. Старшего солдата Колмогорова обвинили в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников в Мариуполе 9 сентября 2014 года.
Тогда пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждали, подавал фарами сигналы в море. Пограничники потребовали от водителя остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь. Водитель не пострадал, женщина погибла.
В автомобиле находилась супружеская пара из Мариуполя. Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 года признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова, и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 года Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Мариуполь, суд, убийство, пограничники, АТО, ВСУ
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