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Укрзализныця снижает пропуск поездов на Мариуполь
В ближайшие дни пропуск грузовых поездов через ж/д станцию Камыш-Заря может быть снижен до 7-10 поездов в сутки. Об этом сообщил генеральный директор металлургического комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили на своей странице в Facebook.
По его данным, с 6 по 9 ноября "Укрзализныця" проведет ремонтные работы на станции Камыш-Заря.
"Для нас это надежда на то, что полноценное грузовое сообщение с Мариуполем будет восстановлено. Но проблема в том, что все ремонты и реконструкции осуществляются в условиях действующего производства и отсутствия соизмеримых альтернатив по доставке сырья в Мариуполь. Именно поэтому для нас критически важно, чтобы "Укрзализныця" обеспечила ранее подтвержденный ее руководством пропуск с 6 по 9 ноября в объеме 14 грузовых поездов, а потом, с 10 по 30 ноября, в объеме 18-20 грузовых поездов в сутки. По последней имеющейся у нас информации, в ближайшие дни пропуск может быть снижен до 7-10 грузовых поездов в сутки!" – написал он.
Гендиректор "Азовстали" подчеркнул, что для предприятия такой объем неприемлем, так как остатков сырья на металлургических комбинатах критически мало, в том числе из-за того, что и раньше "УЗ" не обеспечивала заявленного количества грузовых поездов. "Мы и так с трудом пройдем без потерь в производстве, если "УЗ" выполнит свое обещание по пропуску в ноябре. Обращаю внимание, что под угрозой срыва находятся производственные программы сразу двух металлургических комбинатов, и вероятен риск снижения производства агломерата и остановки отдельных доменных печей, а это невыполнение плана поставок металлопродукции, срыв экспортной программы в ноябре/декабре, когда стране особенно необходимы валютные поступления!" – отметил Э. Цкитишвили.
"Очень надеюсь, что повода для беспокойства нет, ведь первые руководители "УЗ" нас заверили, что ситуация под контролем и они осознают ее критичность для меткомбинатов Мариуполя", – добавил он.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, ремонт, Укрзализниця, Азовсталь, поезда
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