В Донецке насчитали целых 20 памятников Ленину

07.11.2017 16:31

В Донецке журналисты одного из интернет-ресурсов к 100-летию Октябрьской революции 1917 года посчитали памятники Ленину.

«В этом году отмечается столетие Октябрьской революции, и мы, жители республики, уважительно относимся к истории, чтим и храним ее...», – прокомментировал ситуацию "и.о. министра культуры ДНР" Михаил Желтяков, передает 62.ua.

Оказалось, что в каждом районе Донецка находится как минимум по одному памятнику. Самый масштабный – в центре города на площади Ленина. Он представляет собой монументальную композицию из статуи лидера большевиков высотой 7,5 метра и отдельно стоящего пилона. В этом году монументу исполняется 50 лет.