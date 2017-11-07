Последние новости раздела
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"18:04
- Переселенцам на развитие бизнеса можно получить до 1 тыс. долл.17:46
- Боевики «ДНР» получили приказ проверить все мосты в сторону границы с Россией17:04
- Боевики «ДНР» не хотят воевать в Сирии16:05
- Спецслужбы сорвали кровавые теракты на Донбассе15:44
- "Власти "ДНР" убьют Донбасс. Сколько из нас витрину не делай - получается аттракцион ужасов”, - прозревший "ватник" из Донецка предсказал страшное будущее ОРДО14:45
- Под Мариуполем травмирован боец ВСУ14:24
- В Донецкой области произошел обвал земли глубиной в 15 метров13:46
- Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника13:24
- В Донецке у маршрутки во время движения отвалились колеса13:05
Военные медики попали под обстрел на Донбассе. ВИДЕО
07.11.2017 11:34
В населенном пункте Пески (Донецкая область) военные медики попали под артиллерийский обстрел со стороны боевиков так называемой ДНР, сообщает apostrophe.ua.
Атака боевиков пришлась на эвакуационный пункт для раненых бойцов АТО.
"Услышали грохот. Все было красного цвета. Меня откинуло метра на три. Повыбегали на улицу. Сначала проверил, что все мои подчиненные живы и в порядке, а потом увидели развалины гаража и что наша санитарная машина полностью объята огнем", - рассказал представитель медслужбы.
Также он сообщил, что сначала обстрелы прекратились, а потом снова возобновились. Боевики били именно в расположение медиков.
Видео с последствиями обстрела опубликовано в YouTube Військове телебачення України:
Теги: Донбасс, Донецкая область, АТО, боевики, ВСУ, Пески, обстрелы
Читайте также:
- Боевики заняли новые позиции в серой зоне возле Песок, - штаб
- Миссия ОБСЕ шокировала данными о жертвах обстрелов боевиков: за неделю на оккупированном Донбассе погибло 5 мирных жителей
- Ситуация в АТО немного стабилизировалась: с начала суток зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков
- В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены
- В ожесточенном бою на Донбассе погиб 22-летний военный
- Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"18:04
- Переселенцам на развитие бизнеса можно получить до 1 тыс. долл.17:46
- Боевики «ДНР» получили приказ проверить все мосты в сторону границы с Россией17:04
- «Теплые приемы» представителей арабских стран и проблемы с документами: Как «ЛНР» привлекает инвестиции16:44
- Боевики «ДНР» не хотят воевать в Сирии16:05
- Спецслужбы сорвали кровавые теракты на Донбассе15:44
- В ЛНР нехватка городского транспорта: В центре Луганска огромные очереди на маршрутки15:24
- "Власти "ДНР" убьют Донбасс. Сколько из нас витрину не делай - получается аттракцион ужасов”, - прозревший "ватник" из Донецка предсказал страшное будущее ОРДО14:45
- Под Мариуполем травмирован боец ВСУ14:24
- В Донецкой области произошел обвал земли глубиной в 15 метров13:46
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"18:04
- Переселенцам на развитие бизнеса можно получить до 1 тыс. долл.17:46
- Набрал долгов на 480 тысяч – можешь считать себя банкротом17:26
- Боевики «ДНР» получили приказ проверить все мосты в сторону границы с Россией17:04
- «Теплые приемы» представителей арабских стран и проблемы с документами: Как «ЛНР» привлекает инвестиции16:44
- "Суверенное дело Украины", - у Путина не возникло никаких возражений против разрыва дипломатических отношений между Москвой и Киевом16:26
- Боевики «ДНР» не хотят воевать в Сирии16:05
- Спецслужбы сорвали кровавые теракты на Донбассе15:44
- В ЛНР нехватка городского транспорта: В центре Луганска огромные очереди на маршрутки15:24
- Бродские бандитскими методами захватывают рынок добычи песка - блоггер15:06
- Що змінюють нові президентські ініціативи для Донбасу? 07:29
- Международные маршруты ДНР: куда и за сколько можно добраться с неподконтрольной территории07:09
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты20:05
- Ахметов и другие: почему олигархи богатеют, несмотря на кризис в Украине14:49
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- В "ДНР" куда-то пропали танки
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- В Донецке подорвались дети