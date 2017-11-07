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Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе

07.11.2017 07:46
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Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что у России есть два варианта действий в Донбассе: заморозить конфликт, несмотря на неизбежные расходы, или вывести свои войска и способствовать введению миротворцев. Об этом Волкер заявил, отвечая на вопрос на брифинге в Государственном департаменте, сообщает Голос Америки.

"У России есть два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это будет им дорого стоить. Однако, если захотят, они это сделают, несмотря на большие расходы", - сказал Волкер.

"Альтернатива - это когда Россия выведет свои силы и будет способствовать размещению миротворцев ООН, что принесет всем мир и позволит продвигаться в воплощении минского процесса. Это - второй сценарий", - подчеркнул спецпредставитель США.

При этом Волкер заявил, что "международное сообщество не хочет еще одного Кипра". "Не знаю, сколько лет уже находятся миротворцы на Кипре. Не думаю, что этого хочет и Украина. Она хочет восстановить суверенитет на своей территории и поэтому имеет стимулы для воплощения минских договоренностей", - сказал он.

Ранее Волкер заявлял, что США предложили Украине не подавать в Совбез ООН альтернативную российской резолюцию о миротворческой миссии в Донбассе, а попытаться сначала обсудить принципы миссии.



Теги: Россия, США, Донбасс, ООН, конфликт, миротворцы, Минские договоренности
 
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