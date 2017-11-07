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Архив - Донецкая область

За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

07.11.2017 10:14
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За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО и дальше оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. После 18 часов боевики продолжили обстрелы наших позиций, одиночно применяя минометы различных калибров.

Как сообщает пресс-центр Штаба АТО на Мариупольском направлении оккупанты дважды били по укреплениям сил АТО из 120-миллиметровых минометов недалеко от Водяного. А под огонь минометов калибра 82 миллиметра попали защитники в Верхнеторецком. Кроме того, враг применял противотанковые гранатометы и пулеметы на подступах к Красногоровке.

На Луганском направлении под минометным огнем оказались опорные пункты Вооруженных Сил Украины у Трехизбенки. А из гранатометов противник бил неподалеку Луганского и Новолуганское.

Неспокойно было и в районе Авдеевки. Здесь, вечером захватчики в течение часа обстреливали наши позиции из пехотного вооружения.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. Силы АТО 8 раз превосходящим огнем заставляли врага прекратить провокации.
В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Мариупольское направление, Луганское направление
 
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