За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

07.11.2017 10:14

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО и дальше оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. После 18 часов боевики продолжили обстрелы наших позиций, одиночно применяя минометы различных калибров.

Как сообщает пресс-центр Штаба АТО на Мариупольском направлении оккупанты дважды били по укреплениям сил АТО из 120-миллиметровых минометов недалеко от Водяного. А под огонь минометов калибра 82 миллиметра попали защитники в Верхнеторецком. Кроме того, враг применял противотанковые гранатометы и пулеметы на подступах к Красногоровке.

На Луганском направлении под минометным огнем оказались опорные пункты Вооруженных Сил Украины у Трехизбенки. А из гранатометов противник бил неподалеку Луганского и Новолуганское.

Неспокойно было и в районе Авдеевки. Здесь, вечером захватчики в течение часа обстреливали наши позиции из пехотного вооружения.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. Силы АТО 8 раз превосходящим огнем заставляли врага прекратить провокации.

В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет.