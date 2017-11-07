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Залп боевиков из «Градов» по Авдеевке. ВИДЕО
07.11.2017 13:35
Появилось видео залпа боевиков «ДНР» из «Градов» по Авдеевке. Его опубликовало военное телевидение Украины.
Напомним, в воскресенье, 5 ноября, боевики, грубо нарушая мирные договоренности, обстреляли из реактивных систем залпового огня прифронтовые населенные пункты
Донецкой области - под удар «Градов» практически одновременно попали населенные пункты Авдеевка и Опытное.
По сообщению пресс-центра Штаба АТО по Авдеевке российскими наемниками было выпущено 137, а по Опытному - 110 реактивных снарядов.
Теги: Донбасс, Авдеевка, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, Минские договоренности
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