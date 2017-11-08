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Боевики «ДНР» не хотят воевать в Сирии
Боевики "ДНР" недовольны тем, что российское командование вербует их на войну в Сирию. В основном недовольство высказывают боевики из числа местного населения. Об этом в своем Facebook сообщил нардеп и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает на 24tv.ua.
"В отдельных подразделениях "1-го АК ДНР" сотрудники "МГБ ДНР" ("военная контрразведка") фиксируют "недовольство, высказываемое в частных беседах" среди боевиков по их вербовке "на Сирию", – говорится в сообщении Тымчука.
Отмечается, что раздражение высказывают в основном боевики из числа местного населения, которых вербуют наравне с российскими наемниками.
По мнению недовольных боевиков, недопустимо "командировать" в Сирию личный состав из и без того неукомплектованных подразделений в то время, когда "в любой момент можно ожидать масштабного наступления ВСУ".
Теги: Россия, Донбасс, разведка, Сирия, ДНР, боевики, ВСУ, Тымчук
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