Боевики «ДНР» получили приказ проверить все мосты в сторону границы с Россией

08.11.2017 17:04

Командование «1-го АК ДНР» распорядилось «проинвентаризировать» все мосты, путепроводы и путевые развязки в районах, прилегающих к госгранице с РФ (участки, неконтролируемые Украиной в Донецкой области).

Сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Цель - изучение «пропускной способности» и массогабаритных характеристик на предмет возможности перемещения через эти объекты «военной техники, включая тяжёлую бронетехнику».