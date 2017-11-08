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Боевики «ДНР» получили приказ проверить все мосты в сторону границы с Россией
08.11.2017 17:04
Командование «1-го АК ДНР» распорядилось «проинвентаризировать» все мосты, путепроводы и путевые развязки в районах, прилегающих к госгранице с РФ (участки, неконтролируемые Украиной в Донецкой области).
Сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.
Цель - изучение «пропускной способности» и массогабаритных характеристик на предмет возможности перемещения через эти объекты «военной техники, включая тяжёлую бронетехнику».
Теги: Донбасс, Российская Федерация, граница, проверка, путепровод, ДНР, Тымчук, мосты
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