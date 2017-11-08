Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников

08.11.2017 08:36

Российский общественный деятель, публицист Николай Стариков опубликовал пост о материальных трудностях жителей ОРДЛО, которые за три с половиной года не снизили рождаемость. “Из Донецка это хорошо заметно, передает dialog.ua.

Дело в том, что, несмотря на материальные сложности, связанные с гражданской войной на Донбассе, в Донецке сегодня происходит настоящий демографический взрыв", - написал кремлевский пропагандист.

Слова о “благополучии” “ДНР” он подкрепил фото матери и дочери. Именно оно шокировало жителей оккупированных территорий Донбасса: пропагандист иллюстрировал свой пост снимком Кристины и ее 10-месячной Киры из Горловки, которые погибли 27 июля 2014 года.

Пользователи мгновенно отреагировали на неуместное фото, и в итоге Стариков удалил посты из всех соцсетей. “Передайте кто-то Коленьке Старикову, что он или беспринципное циничное гнилое существо или он болен на всю свою башку.. Я другого от него и не ожидал”, - написал сторонник “русского мира”, дончанин Евгений Тинянский.