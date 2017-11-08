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Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
Российский общественный деятель, публицист Николай Стариков опубликовал пост о материальных трудностях жителей ОРДЛО, которые за три с половиной года не снизили рождаемость. “Из Донецка это хорошо заметно, передает dialog.ua.
Дело в том, что, несмотря на материальные сложности, связанные с гражданской войной на Донбассе, в Донецке сегодня происходит настоящий демографический взрыв", - написал кремлевский пропагандист.
Слова о “благополучии” “ДНР” он подкрепил фото матери и дочери. Именно оно шокировало жителей оккупированных территорий Донбасса: пропагандист иллюстрировал свой пост снимком Кристины и ее 10-месячной Киры из Горловки, которые погибли 27 июля 2014 года.
Пользователи мгновенно отреагировали на неуместное фото, и в итоге Стариков удалил посты из всех соцсетей. “Передайте кто-то Коленьке Старикову, что он или беспринципное циничное гнилое существо или он болен на всю свою башку.. Я другого от него и не ожидал”, - написал сторонник “русского мира”, дончанин Евгений Тинянский.
Теги: Донецк, Донбасс, гражданская война, скандал, рождаемость, ДНР, ЛНР
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- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности09:55
- ОБСЕ сообщила подробности гибели ребенка в Донецке09:35
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