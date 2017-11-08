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ОБСЕ сообщила подробности гибели ребенка в Донецке
В результате разрыва снаряда в Донецке погиб один ребенок и двое получили ранения. Об этом указано в окончательном отчете ОБСЕ, передает 0629.com.ua.
Напомним, вчера поступила информация о гибели ребенка и ранении еще нескольких человек в Донецке. Сегодня Миссия ОБСЕ рассказала о том, что там произошло на самом деле.
Сотрудники морга больницы им. Калинина в Донецке сообщили наблюдателям, что 5 ноября к ним было доставлено тело 9-летнего мальчика, который умер от осколочных ранений головы и шеи.
В Донецкой областной клинической травматологической больнице медработники рассказали представителям миссии, что 5 ноября к ним доставили двух мальчиков (в возрасте 9 и 10 лет) с осколочными ранениями. По словам медицинских работников, эти два мальчика были вместе с погибшим мальчиком, когда разорвался невзорвавшийся снаряд, убив одного и ранив двух других.
Один из мальчиков получил ранение правого локтя, а у другого серьезная травма бедра, и после хирургической операции он остается в критическом состоянии. По словам медицинского персонала педиатрического отделения, один из мальчиков все еще находится в шоковом состоянии после того, как на его глазах погиб его друг.
По информации офицера вооруженных сил Российской Федерации из Общего центра по контролю и координации, а также согласно сообщениям в СМИ, трое мальчиков нашли неразорвавшийся снаряд на площадке школы № 110 в Петровском районе Донецка.
В этой же больнице наблюдатели говорили с 65-летним мужчиной, левый глаз которого был перевязан. Он сообщил, что 5 ноября, примерно в 18:15, когда он находился на кухне своего дома № 84 на проспекте Партизанском в Киевском районе Донецка, он услышал 2 взрыва, прогремевших один за другим. Собеседник также добавил, что его отбросило на пол ударной волной от второго взрыва. По его словам, сразу после этого он заметил, что из головы пошла кровь, и он вызвал скорую помощь.
В больнице четвертый пострадавший, 35-летний мужчина с перевязанной правой рукой, сообщил членам патруля Миссии, что 5 ноября, в 21:20, он находился на ул. Кедрина д. 12, что в Киевском районе Донецка. Он услышал несколько взрывов, а затем осколок разбитого стекла попал ему в правую руку.
Теги: Донецк, Донбасс, Российская Федерация, дети, ранение, гибель, снаряд, ОБСЕ, ДНР
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