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Архив - Донецкая область

ОБСЕ зафиксировало, что Донецкую фильтровальную станцию обстреляли из гранатомета

08.11.2017 09:15
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ОБСЕ зафиксировало, что Донецкую фильтровальную станцию обстреляли из гранатомета

Наблюдатели ОБСЕ в присутствии офицеров Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК зафиксировали 4 места огневого поражения на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка). Сообщается в от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Команда СММ видела пробоину (диаметром 60 см) во внешнем покрытии (толщиной 7­–8 см) трубопровода, который, по словам начальника объекта, использовался для транспортировки хлора, а в 10 м к югу от трубопровода, возле асфальтированной дороги, — 2 небольшие свежие воронки в 15 м одна от другой. На расстоянии около 30 м к северу от трубопровода члены патруля Миссии также видели место огневого поражения в нижней части южной стены здания, 3 выбитых окна и осколки стекла на полу.

По их оценке, все повреждения возникли вследствие попадания гранаты из автоматического или подствольного гранатомета, при этом направление огня установить не удалось.

Пребывая на месте происшествия, начальник объекта показал наблюдателям здание, где, по его словам, хранился хлор и которое расположено примерно в 70–80 м к западу от мест огневого поражения.

Он сообщил, что все повреждения возникли утром в период с 3 по 5 ноября.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Российская Федерация, ОБСЕ, ДНР, обстрелы, фильтровальная станция
 
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