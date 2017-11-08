- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"18:04
- Переселенцам на развитие бизнеса можно получить до 1 тыс. долл.17:46
- Боевики «ДНР» получили приказ проверить все мосты в сторону границы с Россией17:04
- Боевики «ДНР» не хотят воевать в Сирии16:05
- Спецслужбы сорвали кровавые теракты на Донбассе15:44
- "Власти "ДНР" убьют Донбасс. Сколько из нас витрину не делай - получается аттракцион ужасов”, - прозревший "ватник" из Донецка предсказал страшное будущее ОРДО14:45
- Под Мариуполем травмирован боец ВСУ14:24
- В Донецкой области произошел обвал земли глубиной в 15 метров13:46
- Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника13:24
- В Донецке у маршрутки во время движения отвалились колеса13:05
ОБСЕ зафиксировало, что Донецкую фильтровальную станцию обстреляли из гранатомета
Наблюдатели ОБСЕ в присутствии офицеров Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК зафиксировали 4 места огневого поражения на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка). Сообщается в от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Команда СММ видела пробоину (диаметром 60 см) во внешнем покрытии (толщиной 7–8 см) трубопровода, который, по словам начальника объекта, использовался для транспортировки хлора, а в 10 м к югу от трубопровода, возле асфальтированной дороги, — 2 небольшие свежие воронки в 15 м одна от другой. На расстоянии около 30 м к северу от трубопровода члены патруля Миссии также видели место огневого поражения в нижней части южной стены здания, 3 выбитых окна и осколки стекла на полу.
По их оценке, все повреждения возникли вследствие попадания гранаты из автоматического или подствольного гранатомета, при этом направление огня установить не удалось.
Пребывая на месте происшествия, начальник объекта показал наблюдателям здание, где, по его словам, хранился хлор и которое расположено примерно в 70–80 м к западу от мест огневого поражения.
Он сообщил, что все повреждения возникли утром в период с 3 по 5 ноября.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Российская Федерация, ОБСЕ, ДНР, обстрелы, фильтровальная станция
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО
- ОБСЕ на Донбассе сообщила о технике возле границы с РФ
- Сводки Штаба АТО: гибель украинского военнослужащего, условное перемирие и отказ России от своих солдат на Донбассе
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное
- "Киев готовится к войне! Прямое объявление геноцида", - Захарченко не на шутку распереживался из-за закона о деоккупации и ввода миротворцев. ВИДЕО
- Не прошло и трех лет: в ОБСЕ заявили, что боевики обстреливают жилые кварталы
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"18:04
- Переселенцам на развитие бизнеса можно получить до 1 тыс. долл.17:46
- Боевики «ДНР» получили приказ проверить все мосты в сторону границы с Россией17:04
- «Теплые приемы» представителей арабских стран и проблемы с документами: Как «ЛНР» привлекает инвестиции16:44
- Боевики «ДНР» не хотят воевать в Сирии16:05
- Спецслужбы сорвали кровавые теракты на Донбассе15:44
- В ЛНР нехватка городского транспорта: В центре Луганска огромные очереди на маршрутки15:24
- "Власти "ДНР" убьют Донбасс. Сколько из нас витрину не делай - получается аттракцион ужасов”, - прозревший "ватник" из Донецка предсказал страшное будущее ОРДО14:45
- Под Мариуполем травмирован боец ВСУ14:24
- В Донецкой области произошел обвал земли глубиной в 15 метров13:46
- Обстрелы и угроза катастрофы: Британия сделала заявление по Донбассу18:25
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"18:04
- Переселенцам на развитие бизнеса можно получить до 1 тыс. долл.17:46
- Набрал долгов на 480 тысяч – можешь считать себя банкротом17:26
- Боевики «ДНР» получили приказ проверить все мосты в сторону границы с Россией17:04
- «Теплые приемы» представителей арабских стран и проблемы с документами: Как «ЛНР» привлекает инвестиции16:44
- "Суверенное дело Украины", - у Путина не возникло никаких возражений против разрыва дипломатических отношений между Москвой и Киевом16:26
- Боевики «ДНР» не хотят воевать в Сирии16:05
- Спецслужбы сорвали кровавые теракты на Донбассе15:44
- В ЛНР нехватка городского транспорта: В центре Луганска огромные очереди на маршрутки15:24
- Що змінюють нові президентські ініціативи для Донбасу? 07:29
- Международные маршруты ДНР: куда и за сколько можно добраться с неподконтрольной территории07:09
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты20:05
- Ахметов и другие: почему олигархи богатеют, несмотря на кризис в Украине14:49
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- В "ДНР" куда-то пропали танки
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- В Донецке подорвались дети