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Архив - Донецкая область

Один из главарей ЛНР признал, что Луганск вернется в Украину

08.11.2017 08:58
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Один из главарей ЛНР признал, что Луганск вернется в Украину

Самопровозглашенные так называемые "ДНР" и "ЛНР" должны войти в состав Украины. Об этом заявил представитель террористической "ЛНР" на Минских переговорах Владислав Дейнего в эфире сепаратистского телеканала "ГТРК ЛНР", передает apostrophe.ua.

"В рамках минских соглашений мы приняли на себя такое обязательство. Территории Луганской и Донецкой "республик" должны иметь полную самостоятельность в рамках государства Украина. Для того чтобы получить европейское, мировое признание мы должны идти именно потому пути", - сказал Владислав Дейнего.

При этом он отметил, что не является сторонником этой позиции и что "республики" не могут противостоять всему мировому сообществу.

"Нам нужно взаимодействовать с Киевом, а уже после этого решать, как будет развиваться судьба "республик" дальше. Мы не можем противостоять всему мировому сообществу, заявив, что во всем делаем правильно. Мировое сообщество не приемлет таких выпадов и, соответственно, будет принимать разные методы, чтобы прекратить такой образ действий", - добавил Дейнего.

 



Теги: Украина, Донбасс, сепаратисты, ДНР, ЛНР, террористы, Минские договоренности
 
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