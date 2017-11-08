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Пищевик: Как живут люди рядом с КПВВ
Село Пищевик (Волновахский р-н, Донецкая обл.) находится на линии разграничения, прямо рядом с КПВВ*. В нем 14 жилых домов, в которых живут 20 человек. «Блокпост посредине находится, но мы – Украина», – говорит местная жительница, передает dnews.dn.ua.
Они живут дружно и очень рады гостям. К ним приезжают нечасто. С начала вооруженного конфликта люди стали выезжать из поселка, остались самые стойкие. «Кто оставался тут, мы ходили 5 семей, по всем, открывали, кормили, где птицу люди бросили. Все бросили, уехали с сумкой и паспортом – все. Ходили, смотрели, помогали всем. Не бросали дома», – рассказала местная жительница Татьяна.
По словам жителей, за хлебом ездят в город. 15 грн тратят на проезд. Покупают на неделю. «Ничего у нас, родная, нет. Так и живем. Хто поиде в город, щось привезе», – делится пенсионерка.
Без магазина, без медицинской помощи, без минимальных удобств. Колодцы из-за постоянных обстрелов замулились – водя для питья непригодная, она горькая. Врача можно позвать с КПВВ.
Мария Ивановна – старожил поселка, она помнит еще Вторую мировую войну. Тогда ей было 10 лет. На закате жизни – новая беда. Их небольшой поселочек находится на линии огня. Бывает, что снаряды прилетают прямо в Пищевик.
Сейчас жизнь здесь налаживается. Даже высадили озимые. Чуть больше года назад на этом поле в октябре 2016 года все было засеяно снарядами. Тогда сгорел нежилой дом. В поселке насчитали 30 воронок. Но и под обстрелами люди продолжали жить здесь. «Моя овчарка, гляньте какая!», – хвастается женщина.
Цесарки, индюки, курочки, петушки, индюки, гуси, собака Тимоха – свое хозяйство люди не бросают. Сейчас жить стало полегче. В село снаряды не долетают. Рядом бурлит жизнь – пункт въезда-выезда. А раньше было, что принимали ночевать тех, кто пересекает линию разграничения.
В поселке всего две улицы – Армейская и Степная. Они как два островка перед «серой зоной». Живут два десятка отважных и не сломленных людей. «Можно жить. Лишь бы нас не стреляли. А так нормально», – говорит женщина.
Теги: Донбасс, Донецкая область, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
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