- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- Трагедия в Иловайске: легендарный комбат из АТО озвучил сенсационную версию20:00
- В Донецке снова заработал супермаркет "Эльдорадо"15:50
- Без воды на Донбассе рискуют остаться еще несколько городов13:20
- У Донецкой маршрутки отвалились колеса прямо во время движения13:00
- Курортный Святогорск ждет экологическая катастрофа10:48
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из минометов и пехотного вооружения, есть погибшие10:05
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Донетчина страдает от водных бед08:07
- Пищевик: Как живут люди рядом с КПВВ22:27
Проблемы людей, лишенных практически всего, уже никого не волнуют, – переселенка из Донецка
Переселенка из Донецка Дарья Касьянова (на фото) сегодня с семьей живет в Киеве. Она директор по развитию программ неправительственной благотворительной организации «СОС Детские городки – Украина». «Я люблю Донецк. Там осталось много моих друзей и знакомых, друзей мужа и дочери. На моих глазах город изменился – Донецк уже не был серым и мрачным, как раньше, это был уютный город, в котором я жила и всегда хотела жить. Мне до сих пор трудно отделить себя от него. Да и не хочется этого делать», – рассказывает Дарья, передает lifedon.com.ua.
Ее история успеха – это тысячи спасенных жизней, тысячи детей, больных, престарелых, которых удалось вырвать из страшных лап войны.
С 2008 года Дарья Касьянова работала в благотворительном фонде. Буквально с первых дней вооруженного конфликта, с апреля 2014 года, на полную включилась в спасение мирных жителей – руководила эвакуацией и своих подопечных, и других людей, у которых не было возможности покинуть зону боевых действий. «Мы эвакуировали всех детей из интернатных заведений, сирот, лишенных родительской опеки. Эвакуированы все детские дома семейного типа, многодетные семьи, всех, у кого не было собственного транспорта. Позже вывозили женщин и детей уже без привязки к социальному статусу, людей с инвалидностью, лежачих больных, беременных, женщин после родов. Всего – 40 тыс. человек. Из них 12 тыс. – дети, в том числе и из интернатов Донецкой области», – вспоминает Дарья.
Дружковка, Славянск, позже – Горловка, Донецк, Амвросиевка, время от времени – Луганск, где ситуация была крайне сложной. Вместе с другими волонтерами по ночам разрабатывали безопасные маршруты, придумывали, как доставить людей на мирную территорию. Дарья признается – тогда все еще не осознавала весь масштаб ужаса, до конца не могла поверить в происходящее. Мол, XXI век, центр Европы – какая война?!
«На последнем звонке директор школы плакала и говорила:" Дорогие мои дети, хоть бы не было войны, и чтобы осенью мы смогли вернуться в школу ". Мне тоже хотелось плакать. Моя дочь пела, все было так трогательно...», – вспоминает Дарья.
Однако привычная жизнь в мирном Донецке закончилось. В конце мая вся семья переехала на дачу в Саханцы, что в 3 км от Широкино, а в августе – в Мариуполь, где надеялись остаться. Однако началось наступление на город, снова пришлось срываться с места, подальше от опасности и сплошной паники – сначала в Днепр, а затем в Киев. В столице Дарья живет и работает по сей день.
Она все время в работе. Говорит, постоянное движение – это, в частности, возможность уйти от анализа случившегося, что потеряли она и ее близкие. Это все для того, чтобы шрамы на душе были менее заметными.
Сколько у нее таких «засечек» – посчитать невозможно. Когда занималась эвакуацией, ежедневно с замиранием сердца ждала звонка от водителей – «Доехали, все хорошо, дети в безопасности». Не раз сама попадала под обстрелы. Но больше всего, признается, ранили люди, которые посреди войны ухитрялись искать собственную выгоду.
Некоторые переселенные семьи, рассказывает Дарья, со временем вынуждены были возвращаться на неподконтрольную украинской власти территорию. Они так и не нашли ни достойной работы, ни жилья, и после многих месяцев скитаний просто устали. Обстоятельства сложились так, что поехали туда, откуда сознательно бежали из-за своей патриотической позиции.
Сейчас цель работы Дарьи – защита детей, оставшихся без родительской опеки, защита их прав и интересов, содействие развитию. «Очень важно работать с переселенцами психологически. Потому что после пережитых ужасов, после спасения, может начаться определенный кризис – когда хочется только, чтобы поскорее все кончилось, чтобы можно было вернуться домой. Дезориентация взрослых очень сильно сказывается на детях. Это тяжелый и значительный пласт работы», – говорит она.
Она сожалеет, что не смогла полностью уберечь от ужасов войны свою дочь Ангелину. Ведь ограничить доступ ребенка к тому, что происходило вокруг, было довольно сложно. Подробностей эвакуации мама не рассказывала, но дочь часто присутствовала и все видела. Тогда ей было 11. Рассказать обо всем увиденном и пережитом Ангелина сможет на всю Европу – ведь недавно прошла отбор и стала членом детского Европейского Совета.
Зато муж Дарьи, магистр международной экономики, после переезда так и не смог найти работу. «Донецких», говорит, не особо спешат приглашать на собеседования.
«Я скучаю по Донецку, по миру в Донецке. Там осталось самое ценное – мои родители. Они уехали, но впоследствии вернулись, чтобы ухаживать за больной бабушкой. Бабушка уже умерла, а родители решили остаться. Мне удается к ним наведываться только раз в год», – говорит Дарья Касьянова.
Сейчас Дарья уже не готова однозначно ответить, вернется ли домой, когда Донецк снова станет украинским. В Киеве учится ее дочь, у нее здесь новые друзья. «А когда общаешься с друзьями, которые остались в Донецке, понимаешь: там нет никакой возможности планировать завтрашний день. Они устали от плохих новостей, но и на лучшее надеяться уже не могут. Иногда даже пожелания мира звучат крайне цинично. Ведь проблемы людей, которых лишили практически всего, по большому счету, уже никого не волнуют», – говорит переселенка.
Теги: Донецк, Донбасс, Киев, благотворительность, конфликт, детский дом, переселенцы
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- Трагедия в Иловайске: легендарный комбат из АТО озвучил сенсационную версию20:00
- В Донецке снова заработал супермаркет "Эльдорадо"15:50
- Без воды на Донбассе рискуют остаться еще несколько городов13:20
- У Донецкой маршрутки отвалились колеса прямо во время движения13:00
- Курортный Святогорск ждет экологическая катастрофа10:48
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из минометов и пехотного вооружения, есть погибшие10:05
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Донетчина страдает от водных бед08:07
- Пищевик: Как живут люди рядом с КПВВ22:27
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо впервые снимутся вместе21:30
- В Украине исчезнут терапевты: Минздрав «убил» ряд профессий21:15
- Обрушение дома в Ижевске: количество жертв возросло20:57
- В Украине откроется представительство японского агентства международного сотрудничества20:40
- «Дело рюкзаков» продолжается: суд арестовал еще одну квартиру Авакова-младшего20:20
- Трагедия в Иловайске: легендарный комбат из АТО озвучил сенсационную версию20:00
- Смертельные инъекции: как медбрат- убийца расправлялся с десятками жертв19:48
- В МИД РФ объяснили, почему Украине лучше не разрывать дипотношения с Россией19:30
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе