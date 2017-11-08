Украинские военные понесли потери в зоне АТО

08.11.2017 21:44

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. Сегодня в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, еще один ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает segodnya.ua.

"Сегодня, с полуночи в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Российско-оккупационные группировки не прекращали обстрелы наших опорных пунктов фактически вдоль всей линии разграничения", – говорится в сообщении.

Как отмечается, недалеко от Донецка боевики выпустили не менее 16 мин калибра 82-миллиметров по защитникам Авдеевки и Песков. Кроме того, вооружение БПМ враг применял у населенного пункта Зайцево. А около полудня, в результате огневого противостояния с противником получил смертельное ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

На Луганском направлении под огнем из 120-миллиметровых минометов оказались укрепления сил АТО в окрестностях Крымского. Также дважды под обстрелы боевиков попали подступы к Трехизбенке. Кроме того, около 10:00 утра в результате огневой провокации с применением гранатометов, получил ранение боец ВСУ. На Приморском направлении боевики применяли противотанковый гранатомет у Новотроицкого, а вооружение БМП неподалеку Водяного.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 6 раз ответили огнем из пехотного вооружения", – говорится в сообщении.