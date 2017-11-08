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Архив - Донецкая область

В Донецке у маршрутки во время движения отвалились колеса

08.11.2017 13:05
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В Донецке у маршрутки во время движения отвалились колеса

Городской транспорт в оккупированном Донецке постепенно превращается в опасную для пассажиров рухлядь, сообщает 62.ua.

Так сегодня, 8 ноября, во время движения отвалились задние колеса у машрутки № 70.

Достоверных данных о пострадавших в ходе ДТП на данный момент нет.



Теги: Донецк, Донбасс, маршрутка, транспорт, ДТП, ДНР
 
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