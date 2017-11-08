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В Мариуполе продолжается строительство «Мультицентра»

08.11.2017 07:46
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В Мариуполе продолжается строительство «Мультицентра»

Проект по созданию в Мариуполе современного «Мультицентра» в Левобережном районе реализуют в два этапа, сообщают MRPL.CITY в пресс-службе городского совета.
Первый этап начался с сентября и предполагает демонтаж аварийных конструкций здания. Позже отремонтируют кровлю, наружные стены и установят лестницы. Стоимость работ составляет 12,7 млн гривен. На втором этапе построят основное здание и благоустроят территорию. Тендер на реализацию второго этапа объявят в начале следующего года. В настоящее время устройство фундамента выполнено на 30%, земельные работы проведены на 70%, а демонтажные – на 75%.
В будущем «Мультицентре» разместят центр по предоставлению административных услуг, отделение приема коммунальных платежей, управление социальной защиты населения, отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, Левобережный пенсионный фонд, а также также кассы банка и многое другое.
«Здесь на четырех тысячах квадратных метров мы хотим разместить административную, социальную и коммунальную службы. Это будут современные фронт-офисы с новыми людьми и новыми сервисами. Это будет самый большой, мультифункциональный центр в Украине. И этот проект будет реализован в Мариуполе», - напомнил мэр Вадим Бойченко, который приехал проверить ход реконструкции.
Ввести в эксплуатацию «Мультицентр» планируют в конце следующего года. В его создание инвестировано более 50 млн гривен.



Теги: Донбасс, Мариуполь, строительство, центр
 
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