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Архив - Донецкая область

Вновь остановлен Донецкий металлургический завод

08.11.2017 22:05
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Вновь остановлен Донецкий металлургический завод

С начала ноября наблюдается фактическое прекращение производственного процесса на ОАО «Донецкий металлургический завод».

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Причина - прекращение выделения средств управляющей компанией ООО «Внешторгсервис». За указанные средства приобретались горюче-смазочные материалы, сырье, оборудование и другие необходимые средства для производства.



Теги: Донецк, Донбасс, металлургия, завод, остановка, Тымчук
 
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