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Без воды на Донбассе рискуют остаться еще несколько городов
Предприятие «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО), которое является частью холдинга «Энергетический стандарт» бизнесмена Константина Григоришина, сообщило о планах после Попаснянского водоканала отключить Западную фильтровальную станцию, обеспечивающей водой временно оккупированные территории Донбасса. Как передает replyua.net со ссылкой на «Громадське радіо», такое заявление было озвучено генеральным директором компании Владимиром Грицаем.
«Для того, чтобы отключить данный объект, необходимо получить разрешение государственного предприятия «Укрэнерго». Уже целый год мы пишем обращение в эту инстанцию и просим разрешения, но нам его не дают», - сказал Грицай.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день сумма задолженности за электрическую энергию перед «ЛЭО» составляет 157 миллионов грн. В то же время, львиная доля задолженности сформирована самопровозглашенной «ЛНР», так как поставка 90% воды, которую перекачивает водоканал, осуществляется на оккупированные территории. Сейчас Западная фильтровальная станция обеспечивает водой такие населённые пункты, как Первомайск, Брянск Кировск и другие.
Теги: Донбасс, Луганск, вода
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