Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение

09.11.2017 08:45

Пески. Всё, что осталось от медицинского автомобиля после вражеского обстрела.

Ситуация на донбасском фронте резко обострилась. Практически каждый день работает тяжёлое вооружение (иногда даже реактивная артиллерия), которое давно должно быть отведено. Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг по этому поводу отмечает: «Хотя линия разграничения заметно не сдвинулась, в последнее время позиции противоборствующих сторон приблизились к ней настолько, что местами это вызывает ожесточённые бои. Только в этом году зафиксировано более 300 тысяч случаев нарушения перемирия. Это говорит о том, что конфликт далёк от стадии «замороженного». Он по-прежнему в активной фазе. И очень непредсказуемый… Мирные жители часто страдают от продолжающихся боёв, не в последнюю очередь из-за того, что стороны конфликта размещают технику в жилых районах. Что делает их мишенями для ответного огня».

Обстрелы и перемещения

В первую неделю ноября количество обстрелов колебалось от 13 до 29. Во все дни, кроме 6-го, в рядах сил АТО были потери (раненые, травмированные, погибшие).

Наиболее кровавым стало 7 ноября, когда обстрел позиции ВСУ у Крымского на Луганщине стал причиной гибели двух украинских воинов, ранения и травмирования ещё двух.

Если говорить об обстрелах позиций сил АТО по направлениям, то тут ситуация следующая:

- на донецком под удары попали украинские воины, которые держат позиции у Авдеевки, Каменки, шахты Бутовка, Зайцево, Песок, Опытного, Троицкого;

- на приморском атакованы опорники ВСУ у Старогнатовки, Лебединского, Водяного, Широкино, Талаковки, Тарамчука, Красногоровки, Павлополя, Верхнеторецкого, Гнутово, Николаевки, Березового, Новотроицкого;

- на луганском обстреливались защитники Украины в районах Крымского, Троицкого, Новоалександровки, Трёхизбенки, Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского, Новотошковского, а также относящийся к этому направлению Бахмутский район Донетчины (Светлодарская дуга) - Луганское, Новолуганское.

Не прекращаются активные перемещения оккупационных войск. Согласно данным группы «Информационное Сопротивление», боевики перебрасывают на разные направления грузовики с боеприпасами, живой силой, автоматическими миномётами «Василёк», подтягивают батареи 122-мм РСЗО БМ-21 «Град», БТР, 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», 122-мм пушки-гаубицы типа Д-3030А.

Громкое пятое

Самым громким с начала ноября стал вечер 5-го, когда боевики устроили обстрел из «Градов», а «под раздачу» попали и жилые районы оккупированного Донецка.

«Наиболее активные действия врага во второй половине дня фиксировались недалеко от Донецка, - сообщал штаб АТО. - Здесь боевики в течение нескольких часов выпустили более 100 снарядов с реактивных систем залпового огня по нашим опорным пунктам вблизи Авдеевки и Опытного. А уже ночью оккупанты били по юго-восточным окраинам Авдеевки с 82-миллиметровых миномётов и крупнокалиберных пулемётов. Также, с наступлением сумерек, пророссийские наёмники дважды обстреляли защитников Песок. Сначала противник вёл огонь из 120 и 82 миллиметровых миномётов, а около 22 часов - применял артиллерию калибра 122 миллиметра».

Кадры взрывов, снятые беспилотником, а также огромные воронки от прилётов «градин» на подступах к Авдеевке, показало позже Военное ТВ Украины.

В Песках под удар попали военные медики. «Мы находились в помещении, у меня тут находится эвакопункт, для лёгких 300-х (раненых - прим. ред.), - рассказал один из них. - Слышали сильный грохот… Меня откинуло метра на три. Выбежали на улицу… Увидели развалины гаража, и то, что наша машина охвачена огнём. Это был зажигательный снаряд… Били в радиусе 70-100 метров, именно в нашу точку».

В тот же день пострадало множество зданий в Киевском районе оккупированного Донецка, были ранены двое гражданских. Неоднократно под удар попала Донецкая фильтровальная станция.

В соцсетях отмечали, что больницы Донецка 5-го были полны раненых боевиков, а морги - погибшими оккупантами. Пользователи соцсетей не исключали, что представители незаконных вооружённых формирований, получив мощную ответку от ВСУ, воспользовались традиционной тактикой самообстрелов.

Оккупанты традиционно обвинили во всём ВСУ. В штабе АТО в очередной раз заявили, что украинская армия не ведёт обстрелов по мирным кварталам. Позже представители украинской стороны Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) так прокомментировали сообщения об обстреле оккупированного Донецка:

«У украинской стороны СЦКК вызывает беспокойство размещение складов оружия и боеприпасов на неконтролируемых правительством Украины территориях ОРДО и ОРЛО вблизи населённых пунктов, что создаёт угрозу для гражданского населения. Так, в результате нарушения мер безопасности при хранении и обращении с боеприпасами, возник пожар на складе боеприпасов НВФ ОРДО в районе населённого пункта Опытное. Последствиями пожара стали взрывы и разлёт боеприпасов. Под этот «обстрел» попал Киевский район и северная часть населённого пункта Донецк. Отмечены многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры города».

Украинская сторона СЦКК предупреждает, что НВФ ОРДО могут прибегнуть к провокациям в населённых пунктах на донецком направлении, направленным против мирного местного населения с целью скомпрометировать и обвинить в этом ВСУ с тем, чтобы сорвать «школьное» перемирие.

Интересно, что в день прилётов в Киевский район Донецка информагенства «ДНР» сообщали о якобы пожаре на складе боеприпасов ВСУ…

Последствия прилётов в Донецк.

Причины эскалации

У обострения на фронте есть ряд объяснений.

«Мы связываем это с тем, что у нас произошла ротация на определённых участках фронта. Поэтому таким образом (увеличением боевой активности - прим. ред.) враг проверяет нашу оборону», - заявил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

Известный волонтёр Роман Донник, который часто бывает на переднем крае, приводит ещё одну причину буйства оккупантов:

«На нескольких участках фронта синхронные обстрелы в духе конца 14-го - начала 15-го года, когда выезжали несколько сепарских РСЗО или тяжёлых орудий и лупили на две стороны. Часть по нашим позициям, часть по мирняку на оккупированных территориях.

Если бы я верил в переселение душ, то подумал бы, что отморозки гиви/моторолла времён ДАПа вернулись.

Десятки российских беспилотников в воздухе, сотни видеокамер ждут «выходов» с нашей стороны.

Чтобы зафиксировать ответку и выдать её за обстрелы мирняка.

Но ответки не будет. Потому что на четвёртом году войны наша армия на любом уровне уже знает, где угроза, а где провокация. А на провокации мы не отвечаем. Слишком всё явно.

Но даже независимо от этого, «дыровцы» будут обращаться к мировому сообществу и требовать наказания хунты. И сотни пророссийских СМИ в Европе дадут залп по Киеву: будут показывать и рассказывать об ужасах обстрелов, смаковать кровавые подробности. И в обязательном порядке будет муссироваться тема нарушения Минских соглашений».

Координатор группы «Информационное Сопротивление», нардеп Дмитрий Тымчук в комментарии «Апострофу» отметил ещё один важный аспект:

«Причиной нового обострения на Донбассе стала нынешняя политическая активность вокруг региона. Например, позиция США по миротворцам (созвучна с предложенной официальным Киевом и состоит в том, что миротворцы ООН должны контролировать ВЕСЬ Донбасс, а также попранную украино-российскую границу, а не быть просто «охранниками» для миссии ОБСЕ исключительно на линии разграничения, как того хочет РФ - прим. ред.). Подобные обострения уже стали традиционными перед заседаниями минской группы. Во время любых других серьёзных обсуждений на международной арене по вопросам, связанным с Донбассом, Россия тоже моментально устраивает эскалацию. РФ использует эти обострения как форму давления на Украину».

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в интервью DW уверяет: «Есть две основные причины, из-за которых продолжаются боевые действия. Это причины тактического характера. Первая - постоянное присутствие тяжёлой военной техники - артиллерии, танков, систем залпового огня - по обе стороны линии разграничения. Хотя Киев и самопровозглашённые республики ДНР и ЛНР ранее договаривались об отводе этой военной техники. Вторая причина - непосредственная близость украинской армии и пророссийских сепаратистов. Они находятся в некоторых местах на расстоянии 10, 20, 30 метров друг от друга. Напряжённость в такой ситуации неизбежна. И зачастую она приводит к затяжным боям».

Андрей ПИТОНОВ.