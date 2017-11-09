Донетчина страдает от водных бед

09.11.2017 08:07

Такое решение приняли областные власти совместно с компанией «Вода Донбасса». Всему виной накопившиеся долги, сообщает «Радио Свобода». Обезвоживанием и экологической катастрофой чреваты и неутихающие обстрелы…

Горожане должны водоканалам, те - поставщику воды, а поставщики - энергетикам. Такой вот замкнутый круг. Так, только в Краматорске население задолжало местному водоканалу 40 миллионов гривен. Тот, в свою очередь, должен КП «Вода Донбасса» 20 миллионов. В итоге воду в городе стали давать по часам, да ещё и снизили объём. Подобная картина - в Покровске, Бахмуте и так далее…

«Покровск в числе ряда других городов Донецкой области оказался под угрозой сокращения подачи воды из-за накопившихся долгов перед компанией «Вода Донбасса», а также невыполнения «Покровскводоканалом» обязательств об оплате текущего потребления услуг на уровне не ниже 50%, - сообщил директор Покровского РПУ «Воды Донбасса» Игорь Юдин. - На сегодняшний день долг горводоканала за воду и водоотведение составляет более 53 миллионов гривен. В свою очередь, «Вода Донбасса» не выдерживает графиков расчёта с энергетиками».

Впрочем, после вмешательства городского головы Руслана Требушкина была достигнута договорённость с руководством КП «Вода Донбасса» о восстановлении прежних объёмов водоснабжения. Покровску дали отсрочку до 10 ноября. В день выхода нашей газеты была запланирована встреча руководства города с и.о. генерального директора компании «Вода Донбасса» Александром Евдокимовым. На ней намеревались рассмотреть вопросы соблюдения графика текущих расчётов за услуги, реструктуризации долгов КП «Покровскводоканал» и дальнейших перспектив его работы.

Областные коммунальщики обещают восстановить водоснабжение, если города погасят хотя бы половину долга. Те пытаются… Ведутся переговоры, сроки «отключки» передвигаются.

«Полтора миллиона мы выделяем 22 ноября. На сессии деньги будут выделены, и мы профинансируем недостающие 10 процентов, из-за которых сократили в город поставки воды. Я надеюсь, что сегодня-завтра мы договоримся, что город подключат, и в полном объёме вода будет поступать», - заявил в начале недели краматорский городской голова Андрей Панков.

«В целом водоканалы подконтрольных городов задолжали «Воде Донбасса» около 600 миллионов гривен. Но даже, если все долги погасить в одночасье, это не поможет областным коммунальщикам рассчитаться с долгами за электроэнергию - это более миллиарда гривен. Сокращали ли в этой связи объёмы подачи воды городам на неподконтрольной территории, чиновники не сообщают», - отмечает «Радио Свобода».

Ещё одна беда - обстрелы, которые калечат и без того изношенную водоносную систему региона.

С начала ноября несколько раз попала под удар Донецкая фильтровальная станция, которая находится между подконтрольной украинским властям Авдеевкой и оккупированной боевиками «ДНР» Ясиноватой. ДФС обеспечивает водой населённые пункты по обе стороны фронта (около 350 тысяч человек). Из-за обстрелов она останавливалась десятки раз, в результате чего без живительной влаги оставались часть Донецка, Ясиноватая, посёлки Васильевка и Спартак (все - под контролем пророссийской группировки «ДНР»), а также Авдеевка, Красногоровка и посёлок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Украине. За время конфликта на территории станции было зафиксировано около 400 попаданий взрывоопасных предметов. И удары продолжаются.

Представители КП «Вода Донбасса» сообщили 5 ноября, что обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода в районе ДФС. «Осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий, - отмечает КП «Вода Донбасса». - Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими».

Специальный представитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, комментируя участившиеся обстрелы ДФС, в очередной раз призвал создать специальные зоны безопасности вокруг гражданской инфраструктуры на Донбассе.

Координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Нил Волкер также высказал обеспокоенность тем, что «доступность чистой воды для 1,1 миллиона человек с обеих сторон от 459-километровой «линии разграничения», разделяющей восточную часть Украины, оказалась на грани». По его словам, в ноябре ДФС попадала под обстрелы в течение трёх ночей подряд, а Верхнекальмиусская фильтровальная станция была обстреляна более 12 раз за одну ночь.

Ольга НИКОЛАЕВА.