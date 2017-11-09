- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- Трагедия в Иловайске: легендарный комбат из АТО озвучил сенсационную версию20:00
- В Донецке снова заработал супермаркет "Эльдорадо"15:50
- Без воды на Донбассе рискуют остаться еще несколько городов13:20
- У Донецкой маршрутки отвалились колеса прямо во время движения13:00
- Курортный Святогорск ждет экологическая катастрофа10:48
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из минометов и пехотного вооружения, есть погибшие10:05
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Донетчина страдает от водных бед08:07
- Пищевик: Как живут люди рядом с КПВВ22:27
Курортный Святогорск ждет экологическая катастрофа
В Святогорске внезапно исчезли все контейнеры для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) и жителям приходится выбрасывать мусор прямиком на улицы.
Активисты ОО «Стоп коррупция» бьют тревогу и всерьез опасаются, что город ждет экологическая катастрофа.
Данная ситуация сложилась из-за отсутствия договорных отношений между городскими властями и представителями муниципального межотраслевого предприятия коммунального хозяйства (МОКХ). До сих пор нет решения кому их них принадлежат контейнеры.
По словам заместителя городского головы Святогорска Дмитрия Климовича, местное МОКХ вывезло контейнеры на свою площадку с целью инвентаризации.
Также он добавил, что если не решить вопрос в ближайшее время, то Святогорск ждет экологическая катастрофа.
В свою очередь, представители местного муниципального межотраслевого предприятия коммунального хозяйства заявили, что местные власти уже в течении года бесплатно эксплуатируют контейнеры.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Святогорск, катастрофа, экология
- Порошенко: "Доказано, что "Бук"-убийца попал на нашу территорию с территории Российской Федерации"
- Крутые байкеры разных стран отменили свою акцию в Украине (ФОТО + ВИДЕО)
- Катастрофа на польско-украинской границе: что происходит на самом деле
- Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён
- Ломают голову над новой моделью
- ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ УКРАИНА МОЖЕТ «ВМЕРТИ» УЖЕ ПРИ НЫНЕШНЕМ ПОКОЛЕНИИ
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- Трагедия в Иловайске: легендарный комбат из АТО озвучил сенсационную версию20:00
- В Донецке снова заработал супермаркет "Эльдорадо"15:50
- Без воды на Донбассе рискуют остаться еще несколько городов13:20
- У Донецкой маршрутки отвалились колеса прямо во время движения13:00
- Курортный Святогорск ждет экологическая катастрофа10:48
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из минометов и пехотного вооружения, есть погибшие10:05
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Донетчина страдает от водных бед08:07
- Пищевик: Как живут люди рядом с КПВВ22:27
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо впервые снимутся вместе21:30
- В Украине исчезнут терапевты: Минздрав «убил» ряд профессий21:15
- Обрушение дома в Ижевске: количество жертв возросло20:57
- В Украине откроется представительство японского агентства международного сотрудничества20:40
- «Дело рюкзаков» продолжается: суд арестовал еще одну квартиру Авакова-младшего20:20
- Трагедия в Иловайске: легендарный комбат из АТО озвучил сенсационную версию20:00
- Смертельные инъекции: как медбрат- убийца расправлялся с десятками жертв19:48
- В МИД РФ объяснили, почему Украине лучше не разрывать дипотношения с Россией19:30
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"
- Волкер: У России есть два варианта действий на Донбассе