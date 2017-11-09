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Архив - Донецкая область

Курортный Святогорск ждет экологическая катастрофа

09.11.2017 10:48
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Курортный Святогорск ждет экологическая катастрофа

В Святогорске внезапно исчезли все контейнеры для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) и жителям приходится выбрасывать мусор прямиком на улицы.

Активисты ОО «Стоп коррупция» бьют тревогу и всерьез опасаются, что город ждет экологическая катастрофа.

Данная ситуация сложилась из-за отсутствия договорных отношений между городскими властями и представителями муниципального межотраслевого предприятия коммунального хозяйства (МОКХ). До сих пор нет решения кому их них принадлежат контейнеры.

По словам заместителя городского головы Святогорска Дмитрия Климовича, местное МОКХ вывезло контейнеры на свою площадку с целью инвентаризации.

Также он добавил, что если не решить вопрос в ближайшее время, то Святогорск ждет экологическая катастрофа.

В свою очередь, представители местного муниципального межотраслевого предприятия коммунального хозяйства заявили, что местные власти уже в течении года бесплатно эксплуатируют контейнеры. 

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Святогорск, катастрофа, экология
 
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