Трагедия в Иловайске: легендарный комбат из АТО озвучил сенсационную версию

09.11.2017 20:00

Командир 46-го батальона Вооруженных сил "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") считает, что Украина поверила России про "зеленый коридор" для ВСУ на выходе из Иловайска в 2014 году, поскольку ранее силы АТО выпустили боевиков "ДНР" из Славянска.

Об этом комбат сообщил в интервью "Апострофу".

"Пока об этом официально не говорят, но, думаю, рано или поздно правда выйдет наружу. И все узнают, что на обеспечение нашего выхода были брошены последние силы, которые были у ВСУ на этом направлении. Все, включая авиацию. Знаете, там два штурмовика летали, один из них был сбит, мощная артиллерия работала. Но не было, насколько я понимаю, у [тогдашнего министра обороны Украины Валерия] Гелетея на то время данных, где именно расположились российские войска. И надежды были на договоренности... Я подозреваю и уверен, что рано или поздно это будет озвучено, - что была договоренность выпустить нас из Иловайска, потому что мы когда-то выпустили боевиков из Славянска", - говорит Власенко.

Он подчеркнул, что тогда в Славянске добить боевиков "ДНР" не составляло труда.

"Такую версию никто не рассматривает. Но очень похоже, что наше командование поверило обещаниям россиян, потому что "вы же к нам обращались по поводу Славянска и Гиркина – и мы не перебили там всех"... Хотя перебить группировку Гиркина было несложно – нужно было лишь задействовать вертолеты, авиацию. Но их выпустили. То уже другое дело, что сейчас объясняют, что Гиркину позволили уйти, чтобы не уничтожать вместе с ним город, в котором оставалось много мирных жителей", - отметил "Филин".

Также он заявил, что представителем РФ верить нельзя.

"Как бы там ни было, я думаю, из-за этого россиянам поверили все. Ясно, что когда люди были две недели в полном окружении, моральный дух у них был еще тот. У нас же раньше не было опыта ведения войны, опыта пребывания в окружении... И когда сказали, что мы уже будем выходить и должны сформировать колонны – хорошо, что я додумался сформировать две колонны, а не сложил все яйца в одну корзину, как говорится. Это немного распылило силы россиян. А вообще россиянам нельзя верить. Иванушка-дурачок всегда врал. Чтобы это знать, достаточно почитать русские народные сказки", - констатирует Власенко.

Источник: https://from-ua.com