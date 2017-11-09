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В Донецке снова заработал супермаркет "Эльдорадо"
09.11.2017 15:50
На первом этаже торгово-развлекательного центра "Донецк Сити" оккупированного города боевики открыли магазин бытовой техники "Эльдорадо", сообщает Телеканал новостей «24».
Как известно, сеть "Эльдорадо" является одной из крупнейших в России и принадлежит финансовой группе "Сафмар". Такая же сеть хорошо известна и в Украине. Зарегистрирована "Эльдорадо" на бизнесмена Виктора Полищука.
Какая из сетей – российская или украинская – открыли свой магазин в "ДНР", неизвестно. Но на вывеске магазина есть слоган: "Территория низких цен", который, как известно, используют только в Украине.
Террористы "ДНР" утверждают, что мазагин "Эльдорадо" в Донецке зарегистрирован "официально" и будет платить налоги боевикам.
Теги: Донбасс, Донецк-Сити, Эльдорадо
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