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8 "горячих точек": опубликована карта из зоны АТО
10.11.2017 12:39
Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО по состоянию на начало сегодняшних суток.
Согласно карте, на Луганщине и Донетчине зафиксировано 8 основных горячих точек.
Напомним, что всего вчера в зоне АТО оккупанты совершили 19 обстрелов, ранив 2 украинских военных.
Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
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