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Архив - Донецкая область

Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке

10.11.2017 18:45
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Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке

У железнодорожного вокзала Константиновки (подконтрольная часть Донетчины) наряд полиции остановил для проверки легковой автомобиль. Как выяснилось – не зря...

Общаясь с правоохранителями, водитель нервничал, потому полицейские решили осуществить осмотр транспортного средства на наличие запрещенных законом вещей. В аптечке автомобиля была обнаружена граната РГД-5 с запалом.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Константиновского отделения полиции. Боеприпас изъят и направлен на экспертизу.

Владельцем гранаты оказался 29-летний житель соседней области. Мужчина сообщил, что боеприпас он нашел и оставил себе "на всякий случай".

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается досудебное расследование, сообщает сайт полиции Донетчины.



Теги: Донбасс, Константиновка, полиция, граната
 
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