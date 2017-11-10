Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке

10.11.2017 18:45

У железнодорожного вокзала Константиновки (подконтрольная часть Донетчины) наряд полиции остановил для проверки легковой автомобиль. Как выяснилось – не зря...



Общаясь с правоохранителями, водитель нервничал, потому полицейские решили осуществить осмотр транспортного средства на наличие запрещенных законом вещей. В аптечке автомобиля была обнаружена граната РГД-5 с запалом.



На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Константиновского отделения полиции. Боеприпас изъят и направлен на экспертизу.



Владельцем гранаты оказался 29-летний житель соседней области. Мужчина сообщил, что боеприпас он нашел и оставил себе "на всякий случай".



Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.



Продолжается досудебное расследование, сообщает сайт полиции Донетчины.