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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" запретили медикам общаться с наблюдателями ОБСЕ

10.11.2017 14:09
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Боевики "ДНР" запретили медикам общаться с наблюдателями ОБСЕ

Медработники центральной городской больницы в г. Дебальцево (оккупирован боевиками "ДНР") сообщили команде СММ ОБСЕ, что не могут предоставить информацию без разрешения члена террористической группировки "ДНР".

Об этом сообщает в последнем отчееу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября). Там же отмечается, что позже в этот день собеседники сказали, что информация по больницам предоставляется исключительно членами "ДНР" в Донецке.



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, медики, СММ ОБСЕ
 
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