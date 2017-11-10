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Донбасс: оккупанты сменили воздушную разведку на земную

10.11.2017 11:44
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Донбасс: оккупанты сменили воздушную разведку на земную

В связи с ухудшением погодных условий противник был вынужден сократить интенсивность ведения воздушной разведки боевых порядков ВСУ с применением беспилотников.

Об этом сообщает группа Информационное Сопротивление, отмечая, что в период с 31 октября по 6 ноября с.г. было зафиксировано всего 3 разведывательных полетов БПЛА оккупантов.

"Вместе с тем на ряде участков отмечается активизация деятельности ДРГ противника, направленная на вскрытие боевых порядков ВСУ, а также проведение разведывательно-диверсионных акций на территории, подконтрольной Украине", - отмечают в ИС.



Теги: Донбасс, разведка, беспилотник, боевики
 
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