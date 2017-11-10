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Донбасский фронт: названы особенности обстрелов
На протяжении последних суток, по данным группы Информационное Сопротивление, отмечались определенные особенности в обстрелах со стороны оккупантов Донбасса.
ИС сообщает, что:
- активизировались подразделения противника в районе "Светлодарской дуги": с позиций южнее высоты 223 оккупанты, используя пару 82-мм миномётов типа 2Б14 "Поднос", неоднократно открывали огонь по передовым позициям ВСУ южнее Светлодарска. Обстрелы велись из миномётов "в комплексе" с крупнокалиберными пулемётами;
- на ряде участков оккупанты также активно применяли 82-мм минометы: в районе промзоны Авдеевки (огонь велся из лесопосадки юго-западнее жд станции Ясиноватая-2, в ходе обстрела района южнее Ясиновского переулка); в районе "Бахмутской трассы" (из балок за трассой по передовым опорным пунктам ВСУ в районе бывшего бп №31); по позициям ВСУ восточнее Лебединского (из посадок на запад от Саханки);
- на приморском направлении, в районе н.п.Пищевик, зафиксирована новая мобильная огневая группа противника. Огонь из 120-мм минометов вела по фронту одного из передовых опорных пунктов ВСУ на север от данного н.п. В частности, данная мобильная группа выдвинулась со стороны н.п. Верхнешироковское (быв. Октябрь), и после обстрела отошла в тот же район;
- аналогичная мобильная огневая группа противника действует в районе Новозвановки. Также для обстрела передовых позиций ВСУ юго-восточнее Новозвановки оккупанты использовали БМП-1, которая, маневрируя по фронту, вела огонь из штатной пушки, после чего отошла в тыл своих боевых порядков. Действия БМП прикрывались интенсивным пулемётным огнём.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, обстрелы, фронт
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