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Архив - Донецкая область

Донецкое направление: 5 "не тяжелых" обстрелов

10.11.2017 13:03
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Донецкое направление: 5 "не тяжелых" обстрелов

Как рассказал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, на Донецком направлении противник за минувшие сутки не применял тяжелого вооружения.

В то же время, оккупанты трижды открывали прицельный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям вблизи Авдеевки. Также обстрелам подвергались украинские опорные пункты неподалеку Водяного и Славного.

Всего на этом направлении оккупанты открывали огонь 5 раз, и 5 раз получали жесткий ответ от наших войск - из гранатометов различных типов и стрелкового вооружения. Как следствие, в 4 из 5 случаев "мужества" боевикам хватало не более чем на полчаса ведения боевых действий.

Напомним, что всего вчера в зоне АТО оккупанты совершили 19 обстрелов, ранив 2 украинских военных.

Информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО по состоянию на начало сегодняшних суток.



Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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