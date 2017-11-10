Донетчину освободили от новой порции взрывного кошмара

10.11.2017 11:33

За минувшие сутки пиротехники обнаружили и уничтожили на подконтрольной части Донецкой области 69 единиц взрывоопасных предметов: 50 артиллерийских снарядов, 6 минометных мины и 13 гранат.



Пиротехнические работы проводились в г. Мариуполь, Торецк (бывший Дзержинск), а также в Бахмутском, Марьинском, Дружковском, Волновахском, Никольском и Ясиноватском районах. Всео была обследована территория общей площадью 4,43 га, сообщает сайт спасателей Донетчины.