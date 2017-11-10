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Архив - Донецкая область

Донетчину взяли под усиленную охрану

10.11.2017 17:37
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Донетчину взяли под усиленную охрану

Сегодня, 10 ноября, на обеспечение общественной безопасности в подконтрольной части Донецкой области вышли усиленные патрули правоохранителей.

Главная цель - поддержание правопорядка. Приоритетными остаются изъятие из незаконного оборота оружия, взрывчатки и боеприпасов.

В Мариуполе личный состав проинструктировал заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Павел Алексеенко, который выделил основные цели и задачи правоохранителей. Он напомнил, что продолжается отработка по спецоперации "Мигрант", которая направлена на предотвращение нелегальной миграции и подчеркнул, что рассчитывает на качественную противодействие незаконному обороту опасных предметов.

В 700-тысяном Мариуполе на улице выйдет 58 пеших патрулей, 5 групп реагирования патрульной полиции, 12 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции.

После инструктажа правоохранители приступили к выполнению поставленных задач.



Теги: Донбасс, безопасность, Мариуполь, полиция
 
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