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Горловские автобусы дождались ключей
Сегодня, 10 ноября, первые десять автобусов марки "Донбасс", якобы собранные в "ДНР", были переданы на баланс оккупированной Горловки.
Как сообщают подконтрольные оккупантам издания, в мероприятии приняли участие "заместитель председателя совмина" и "и.о. министра промышленности и торговли", а также местные "власти". Была и традиционная массовка из "благодарных жителей".
На машинах изображены флаги Горловки и фейковой "республики" с подписью: "Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко для жителей Горловки".
А вот самого главаря "ДНР" не дождались. Как мы ранее сообщали, автобусы прибыли в Горловку еще 1 ноября. Всё это время ждали "торжественной передачи".
Отметим, что машины собраны на базе российских "ПАЗ -3204". В салоне - 21 посадочное место, всего же автобус способен вместить порядка 40 пассажиров.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, автобусы
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