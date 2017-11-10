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Архив - Донецкая область

Горловские автобусы дождались ключей

10.11.2017 12:19
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Горловские автобусы дождались ключей

Сегодня, 10 ноября, первые десять автобусов марки "Донбасс", якобы собранные в "ДНР", были переданы на баланс оккупированной Горловки.

Как сообщают подконтрольные оккупантам издания, в мероприятии приняли участие "заместитель председателя совмина" и "и.о. министра промышленности и торговли", а также местные "власти". Была и традиционная массовка из "благодарных жителей".

На машинах изображены флаги Горловки и фейковой "республики" с подписью: "Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко для жителей Горловки".

А вот самого главаря "ДНР" не дождались. Как мы ранее сообщали, автобусы прибыли в Горловку еще 1 ноября. Всё это время ждали "торжественной передачи".

Отметим, что машины собраны на базе российских "ПАЗ -3204". В салоне - 21 посадочное место, всего же автобус способен вместить порядка 40 пассажиров.



Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, автобусы
 
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