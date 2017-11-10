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Архив - Донецкая область

И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ

10.11.2017 18:00
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И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября), наблюдатели по обе стороны линии разграничения столкнулись с ограничение свободы передвижения и другими препятствиями в выполнении мандата СММ.

Так, человек в одежде военного типа на блокпосте, размещенном на автодороге Н15 восточнее подконтрольного боевикам "ДНР" пос. Кременец (16 км к юго-западу от Донецка), не разрешил патрулю Миссии проехать через блокпост, прежде чем он не провел визуальный наружный осмотр 2 прицепов СММ.

Военнослужащие ВСУ несколько раз задерживали патруль Миссии (на 17 и 18 минут), прежде чем предоставить доступ к месту размещения отведённого тяжелого вооружения.

Обо всех инцидентах СММ проинформировала представителей СЦКК.



Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, СММ ОБСЕ
 
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