И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ

10.11.2017 18:00

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября), наблюдатели по обе стороны линии разграничения столкнулись с ограничение свободы передвижения и другими препятствиями в выполнении мандата СММ.



Так, человек в одежде военного типа на блокпосте, размещенном на автодороге Н15 восточнее подконтрольного боевикам "ДНР" пос. Кременец (16 км к юго-западу от Донецка), не разрешил патрулю Миссии проехать через блокпост, прежде чем он не провел визуальный наружный осмотр 2 прицепов СММ.



Военнослужащие ВСУ несколько раз задерживали патруль Миссии (на 17 и 18 минут), прежде чем предоставить доступ к месту размещения отведённого тяжелого вооружения.



Обо всех инцидентах СММ проинформировала представителей СЦКК.