Мин нет: как врут оккупанты Донбасса

10.11.2017 19:02

В последнем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 ноября) появились новые данные о минировании Донбасса. Правда, оккупанты уверяют, то устанавливают знаки о минах, чтобы просто отпугнуть местное население.



Команда СММ видела мины и знаки, предупреждающие о минной опасности. 6 ноября наблюдатели впервые зафиксировали ряд из 10–12 противотанковых мин (TM-62P3) в поле, севернее дороги, в 3 км к югу от подконтрольного правительству пос. Ломакино (15 км к северо-востоку от Мариуполя). Мины были установлены в ряд перпендикулярно дороге, таким образом, что ближайшая мина находилась на расстоянии примерно 5 м от нее.



На дороге при въезде в Новую Марьевку с восточной стороны команда Миссии вновь видела металлическое заграждение со знаком красного цвета (с надписью "Опасно! Мины!" на английском и русском языках), которое перекрывало проезд по дороге (см. Ежедневный отчет СММ от 17 июля 2017 года).



Присутствовавший на месте человек в одежде военного типа сообщил наблюдателям, что мин на самом деле нет, и что члены "ДНР" установили дорожное заграждение и знак, чтобы воспрепятствовать передвижению гражданских лиц через этот населенный пункт.



В Новой Марьевке вооруженный человек сообщил команде Миссии, что неразорвавшийся боеприпас возле блокпоста в 2,5 км к востоку от с. Старомарьевка (62 км к югу от Донецка), который уже ранее был зафиксирован в этом месте, инертен и что члены "ДНР" установили его якобы с целью предотвратить передвижение гражданских лиц по этой дороге.