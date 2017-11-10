Миротворцы для Донбасса: СМИ сообщили о плане США

10.11.2017 07:54

Власти США готовятся в "ближайшие дни" предложить России план по размещению на Донбассе 20 тысяч миротворцев ООН. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.



Предложение обусловлено, в том числе, надеждой, что президент РФ Владимир Путин действительно готов урегулировать конфликт и ищет выход из ситуации.



Напомним, что президент Украины Петр Порошенко уверен, что миротворческая миссия ООН на Донбассе разместится на всей территории и преградит поставки войск и оружия боевикам.