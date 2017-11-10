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Миротворцы для Донбасса: СМИ сообщили о плане США
10.11.2017 07:54
Власти США готовятся в "ближайшие дни" предложить России план по размещению на Донбассе 20 тысяч миротворцев ООН. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.
Предложение обусловлено, в том числе, надеждой, что президент РФ Владимир Путин действительно готов урегулировать конфликт и ищет выход из ситуации.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко уверен, что миротворческая миссия ООН на Донбассе разместится на всей территории и преградит поставки войск и оружия боевикам.
Теги: Россия, США, Донбасс, миротворцы
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