На Донетчине 15-летний парень рухнул с огромной высоты

10.11.2017 09:07

В Селидово, на ул. К. Маркса, из окна квартиры на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома выпал 15-летний парень.



Он чудом выжил, упав на крышу пристроенного к дому магазина.



Спасатели 13-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Донецкой области, прибывшие на место происшествия, совместно с сотрудниками скорой помощи наложили шины на пострадавшего. После чего с помощью носилок спустили его с крыши магазина к автомобилю скорой медицинской помощи.



Причины случившегося выясняются.