На КПВВ "Станиця Луганська" наведуть порядок

10.11.2017 14:59

Питання наведення порядку на пункті пропуску в Станиці Луганській було головним на черговій розширеній робочій нараді в Луганській ОДА (в Северодонецьку) - з керівниками правоохоронних органів, ДСНС, Держприкордонслужби, Транспортної безпеки, фіскальної служби, військової прокуратури, Пенсійного фонду у Луганській області.



"Найближчим часом на КПВВ створимо додаткові робочі місця для прикордонників і податківців, таким чином підвищимо пропускну спроможність пункту та мінімізуємо черги, - повідомив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз. - Патрульна поліція спільно з трансбезпекою, дорожньою службою та відповідним Департаментом облдержадміністрації працюють над розвантаженням автобусної станції та схемою руху автотранспорту. Головне завдання, яке я поставив перед службами, відповідальними за пасажирські перевезення, – це гарантія безпека громадян".



Губернатор підкреслив, что співробітники Нацполіції у Луганській області збільшать кількість нарядів на блок-постах, щоб посилити контроль та зменшити черги.



"На виконання поставлених завдань дав місяць. У першій декаді грудня на наступному засіданні підводимо підсумки", - пише Юрій Гарбуз на своїй сторінці у Фейсбуці.



