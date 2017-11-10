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Архив - Донецкая область

На КПВВ "Станиця Луганська" наведуть порядок

10.11.2017 14:59
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На КПВВ "Станиця Луганська" наведуть порядок

Питання наведення порядку на пункті пропуску в Станиці Луганській було головним на черговій розширеній робочій нараді в Луганській ОДА (в Северодонецьку) - з керівниками правоохоронних органів, ДСНС, Держприкордонслужби, Транспортної безпеки, фіскальної служби, військової прокуратури, Пенсійного фонду у Луганській області.

"Найближчим часом на КПВВ створимо додаткові робочі місця для прикордонників і податківців, таким чином підвищимо пропускну спроможність пункту та мінімізуємо черги, - повідомив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз. - Патрульна поліція спільно з трансбезпекою, дорожньою службою та відповідним Департаментом облдержадміністрації працюють над розвантаженням автобусної станції та схемою руху автотранспорту. Головне завдання, яке я поставив перед службами, відповідальними за пасажирські перевезення, – це гарантія безпека громадян".

Губернатор підкреслив, что співробітники Нацполіції у Луганській області збільшать кількість нарядів на блок-постах, щоб посилити контроль та зменшити черги.

"На виконання поставлених завдань дав місяць. У першій декаді грудня на наступному засіданні підводимо підсумки", - пише Юрій Гарбуз на своїй сторінці у Фейсбуці.



Теги: Донбасс, пункт пропуска, Станица Луганская, КПВВ
 
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