- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Мин нет: как врут оккупанты Донбасса19:02
- Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке18:45
- И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ18:00
- Донетчину взяли под усиленную охрану17:37
- Прийнято дуже важливе рішення стосовно мешканців Донбасу17:20
- Организатору информаторской сети "ДНР" вынесли приговор16:42
Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов
На протяжении последней недели российские оккупационные войска на Донбассе увеличили интенсивность нанесения огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает в своей сегодняшней сводке группа Информационное Сопротивление.
По данным ИС, в течение недели подразделения "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" (оперативно подчинены 8-й армии Южного военного округа ВС РФ) осуществили порядка 150 огневых налетов (за прошлый недельный период – порядка 130) из 82/120-мм минометов, 122-мм РСЗО “Град”, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, вооружения ББМ (в т.ч. танков).
"Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Трехизбенка, Новотошковское, Крымское, Кряковка, Ореховое, Троицкое, Новоалександровка, Зайцево, Авдеевка, Опытное, Пески, Староигнатьевка, Талаковка, Водяное и Широкино, - сообщает ИС. - На ряде участков отмечается откровенно провокационный характер обстрелов, с целью вызвать и зафиксировать ответный огонь украинских войск".
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, обстрелы
- Обстановка в зоне АТО напряженная: участились обстрелы, боевики, переодевшись в украинскую военную форму, атаковали позиции ВСУ
- Боевики с горя торгуют оружием (ВИДЕО)
- Донбасский фронт: в преддверии майских праздников не исключена эскалация конфликта
- Сепаратистские страдания: в стане донбасских боевиков - разброд и шатание
- Сводка: противник активно применяет минометы, танки, артиллерию, у нас есть потери. ВИДЕО
- Донбасских боевиков вербуют в Сирию
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Мин нет: как врут оккупанты Донбасса19:02
- Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке18:45
- В Лисичанске человека забили до смерти18:28
- И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ18:00
- Луганщину расстрелали авиационными ракетами17:48
- Донетчину взяли под усиленную охрану17:37
- Фильм о Донбассе вновь стал победителем кинофорума20:15
- Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения20:04
- Зона АТО: хірургічний рухомий кабінет рятує життя на передовій20:00
- Неделя обстрелов: Донбасс пережил 150 огневых налетов19:40
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе19:21
- Мин нет: как врут оккупанты Донбасса19:02
- Аптечка с гранатой: страшная находка в Константиновке18:45
- В Лисичанске человека забили до смерти18:28
- И военные ВСУ, и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ18:00
- Луганщину расстрелали авиационными ракетами17:48
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- “Две батареи бухла он уничтожил”, - в соцсетях поднялся дикий хохот из-за помутнения у Захарченко по поводу “уничтожения артиллерии ВСУ”
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"