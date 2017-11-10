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Архив - Донецкая область

Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения

10.11.2017 20:04
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Обстрелы на Приморском направлении: военные и мирные откровения

Сегодня, 10 ноября, Военное ТВ Украины опубликовало видеорепортаж с Приморского направления. Комментарии взяли и у воина АТО, и у мирного жителя из Водяного.

В комментарии под видео представители ВоенТВ отмечают, что на Приморском направлении враг продолжает грубо нарушать Минские договоренности, применяя не только стрелковое оружие, но и минометы калибра 120 мм и 82 мм. В частности, за минувшие сутки в результате провокационных обстрелов противником позиций украинских защитников, получил ранения один наш военнослужащий.

В то же время на камеру военнослужащий признается, что стало чуть спокойней. При этом отмечает, что недавно противник проявил активность, обстреливая и правый, и левый фланги.

Житель поселка Водяное делится своими воспоминаниями о недавнем обстреле. В частности, уверяет, что после попадания снаряда увидели пробоину метра полтора в диаметре.



Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы, Водяное
 
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