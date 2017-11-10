Оккупанты Донбасса перегоняют смертоносные колонны

10.11.2017 09:25

На протяжении последних суток сетью группы Информационное Сопротивление фиксировались многочисленные перемещения сил и средств оккупантов Донбасса.



Согласно данным ИС, перемещения происходили:

- через Гусельщиково на северное направление оккупанты перебросили 4-и танка типа Т-64 (явно вне установленных мест "хранения бронетехники и тяжёлого вооружения"), в сопровождении 1 БРМ-1К и Урала;

- между Харцызском и Макеевкой фиксировалась колона из 8-ми Камазов и Уралов, т.ж. - 2 БТР-7080 и 1 БРДМ-2;

- в н.п. Хрустальный (быв.Красный Луч) с северного направления, со стороны Петровского зашли 4 единицы 122-мм установки РСЗО БМ-21 "Град" в сопровождении машины "ВАИ" и двух Уралов;

- к "Бахмутской трассе" через Голубовку (быв.Кировск) со стороны Кадиевки (быв. Стаханов) прицепом – 2 единицы 120-мм миномётов Уралами и 1 ЗУ-23-2 (всё зачехлено).