Оккупанты Донбасса ставят мины и готовят инсценировки

10.11.2017 13:14

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российское оккупационное командование активно минирует районы дислокации подразделений т.н. 1 и 2 Армейских корпусов ("армии" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" соотвественно).



По данным ГУР, тем самым захватчики увеличивают опасность и значительно усложняют жизнедеятельность населения на временно оккупированных территориях. В частности, в результате проведения минировании прекращено движение по дорогам и участкам местности, которые обеспечивали местным жителям удобное передвижение.



"С целью предотвращения недовольства и протестов местного населения, которому теперь необходимо осуществлять многокилометровые объезды минных заграждений и проходить дополнительные проверки на блок-постах, российское командование организовало проведение разъяснительной работы. Также проводится подготовка личного состава для инсценировки показательных "обезвреживаний диверсионных групп сил АТО" перед местным населением", - отмечается в сводке ГУР.