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Организатору информаторской сети "ДНР" вынесли приговор
По материалам Службы безопасности Украины Приморский районный суд Одессы приговорил к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы организатора информаторской сети террористической организации "ДНР".
В конце 2015 года сотрудники спецслужбы установили, что четверо информаторов по заданию кураторов из так называемой "ДНР" собирали в разных городах Украины и передавали террористам данные о силах антитеррористической операции.
Злоумышленники, в частности, сообщали кураторам позывные, радиочастоты, места дислокации, данные о количестве личного состава, вооружения и бронетехники и позиции украинских военных.
Оперативники СБУ задержали организатора сети при пересечении линии разграничения (он следовал для получения информации от агентов).
Решением суда организатор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-центр СБУ.
Теги: Донбасс, СБУ, ДНР, информатор
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