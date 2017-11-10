Организатору информаторской сети "ДНР" вынесли приговор

10.11.2017 16:42

По материалам Службы безопасности Украины Приморский районный суд Одессы приговорил к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы организатора информаторской сети террористической организации "ДНР".



В конце 2015 года сотрудники спецслужбы установили, что четверо информаторов по заданию кураторов из так называемой "ДНР" собирали в разных городах Украины и передавали террористам данные о силах антитеррористической операции.



Злоумышленники, в частности, сообщали кураторам позывные, радиочастоты, места дислокации, данные о количестве личного состава, вооружения и бронетехники и позиции украинских военных.



Оперативники СБУ задержали организатора сети при пересечении линии разграничения (он следовал для получения информации от агентов).



Решением суда организатор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-центр СБУ.