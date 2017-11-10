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Почти 40 детей ранены и убиты на Донбассе
10.11.2017 15:40
С начала года в районе проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погибли или пострадали 39 детей. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
По словам Хуга, последний случай гибели ребенка был зафиксирован в Петровском районе Донецка 6 ноября, где 9-летний ребенок подорвался на снаряде. Еще двое детей в результате разрыва боеприпаса были ранены.
Ранее в ОБСЕ заявили, что с начала года в результате боевых действий на Донбассе пострадали (были ранены или убиты) более 400 мирных жителей.
Теги: Донбасс, дети, взрыв, жертвы
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