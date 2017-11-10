"Подарок судьбы". Волонтер заявил о дезертирах из "ДНР"

10.11.2017 11:53

Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай уверяет, что 9 ноября из расположеная 1 омсбр т.н. 1 Армейского корпуса "ДНР" дезертировала "группа военнослужащих".



"Причины та сторона никогда не назовет, но все тайное становится явным. Думаю скоро, очень скоро мы узнаем куда они ушли и что они рассказывают о службе и своих командирах. Я так понимаю - это подарок судьбы перед Новым Годом", - пишет волонтер на своей странице в соцсети Фейсбук.